Мъжки жираф от австралийски зоопарк беше обявен за най-високия жив екземпляр от вида в света с неговите впечатляващи 548 сантиметра, предаде БТА.

Big (literally) announcement! 💛🦒 Our sweetheart Forest has officially made it into the @GWR for being the tallest living giraffe! We’re so proud of our towering guy, he has such a wonderful heart. You can meet Forest on your next #AustraliaZoo adventure! https://t.co/afyrdMSZ4q pic.twitter.com/aLkXkKR7bc