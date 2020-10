14-годишната Аника Чебролу от Фриско, щата Тексас, спечели предизвикателството за млади учени 3M Young Scientist за 2020 г. - и награда от 25 000 долара - за откритие, което може да осигури потенциална терапия за COVID-19, съобщава БГНЕС.

14-year-old eighth-grader Anika Chebrolu of Frisco has won the 2020 3M Young Scientist Challenge for her study on COVID-19.​ https://t.co/UWMLE2nriY