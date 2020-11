Бритни Спиърс загуби съдебния процес, с който искаше да се освободи от контрола на баща си върху делата й, съобщи БТА. Джейми Спиърс е попечител на дъщеря си от 12 години заради притеснения за психичното й здраве.

Адвокат на звездата обаче каза, че тя се бои от него и няма да възобнови музикалната си кариера, докато той я контролира. Съдията заяви, че ще разгледа бъдещи петиции за неговото отстраняване, а адвокатът на Бритни планира да подаде такава. Адвокатът на Джеймс Спиърс защити клиента си, като каза, че той се представя отлично в ролята на попечител на дъщеря си и от задлъжняла сега тя има активи над 60 милиона долара. Според него, ако друг поеме надзора на делата й, прекъсването ще й навреди.

Съдията обаче постанови да има съпопечител - тръста "Бесъмър", както беше поискала Бритни. Повечето адвокати и родителите на Бритни се включиха в изслушването по видеоконферентна връзка. Самата певица не участва в заседанието.

Попечителството над Бритни Спиърс беше въведено през 2008 г. заради психичното й заболяване. Звездата, която е на 38 години, остана под този контрол по-дълго от очакваното. Адвокатът на Бритни каза пред съда, че баща й дори не я уведомява за действията си, а тя заслужава това.

Причината баща и дъщеря да не общуват е именно нейният адвокат, който им пречи, заяви защитникът на Джеймс Спиърс. Бритни Спиърс е признавала, че в началото попечителството е било необходимо и е спасило кариерата й. От август обаче тя поиска по-голяма прозрачност в съдебните мерки и настоя да има глас в това кой да я контролира. Нейни фенове се обединиха в кампанията #FreeBritney (#Освободете Бритни). Някои от тях протестираха пред съда в Лос Анджелис.

FACT: Britney Spears has done over 466 shows, made over $427 MILLION from her concerts alone, released 4 albums, shot over 15 music videos, been a judge on X Factor, and embarked on 3 world tours since she was put under a conservatorship for having “dementia”. #FreeBritney 🌟 pic.twitter.com/kEKjt3vVR3