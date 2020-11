Елегантна бяла обувка, изработена от коприна и козя кожа и принадлежала на кралица Мария-Антоанета, се продава на търг в неделя във Версай, съобщи АФП, като цитира съобщение на аукционна къща "Озна".

Обувката, оценявана на 8 000-10 000 евро, е един от най-забележителните лотове на търга "Царствеността на Версай" заедно с картината "Молиер на масата на Краля Слънце" на Франсоа-Жан Гарнере - едно от редките изображения на монарха заедно с писателя (40 000 - 60 000 евро).

Личността на кралицата от австрийски произход, загинала на гилотината през 1793 г., продължава да очарова. Изложба през октомври миналата година в затвора, където е била кралицата преди екзекуцията, показа еволюцията в представянето на Мария-Антоанета в над двеста експоната - от картини до кукли "Барби" и филми.

Бижутата на Мария-Антоанета бяха продадени за 53 млн. франка

Бялата обувка с дължина 22,5 сантиметра е изработена от коприна и от кожа. Тя е украсена с четири панделки, а височината на тока е 4,7 сантиметра. Обувката е в сравнително добро състояние, само коприната е износена.

