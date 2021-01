Снежна буря, наречена "Филомена", се разрази над испанската столица Мадрид и блокира хиляди шофьори в колите и камионите им, тъй като много улици и шосета в и около града се оказаха непроходими, а мадридското летище бе затворено за полети, предаде Ройтерс. Рекордно ниска температура от минус 35,6 градуса бе измерена във Вега де Лурдес край Леон в Северна Испания.

Невиждана зима в Испания (ВИДЕО)

Spain is getting unusually heavy snowfall -- for Madrid, it's the worst in 50 years https://t.co/aRs73jozCy 📷 Oscar del Pozo and @GABRIELBOUYS pic.twitter.com/mtll9lcSr7

Над 400 пътя, включително магистралите М-30- и М-40 са сред затворените поради снега и заледяването, съобщиха от местната пътна полиция. Жена разказа по испанската телевизия Ер Ен Е пряко от колата си, как е отишла да посети мъжа си в болница и от три часа е блокирана на пътя при едно пътуване, което нормално отнема не повече от 15 минути.

Отменени полети и затруднен трафик в Испания заради бурята "Филомена" (ВИДЕО+СНИМКИ)

От Червения кръст разнасят храна на шофьори на камиони, блокирани на шосе А4 край Мадрид.

С 20 см снежна покривка и температури около нулата районът южно от Мадрид обяви най-висока червена степен на тревога за първи път от въвеждането на системата през 2007 г. Като предпазна мярка бяха затворени големите столични паркове, включително и "Ретиро" край музея "Прадо". Прекратено е движението на скоростните влакове, свързващи Мадрид с Валенсия и Аликанте.

Поради тежките метеорологични условия много полети от мадридското летище "Барахас" са отклонени и пътниците са посъветвани предварително да се информират за статута на техния полет. Футболистите на "Реал", пътуващи за Памплона за мача си от шампионата в "Ла Лига" срещу "Осасуна", чакаха в своя самолет 4 часа, преди той да може да излети.

The centre of Spain is having the greatest snow ever recorded. It's breathtaking how beautiful it is: we are not used to. Pictures have been taken in my hometown, Leganés. pic.twitter.com/rytFKBxYGg