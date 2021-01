Хиляди души се противопоставиха на забраната за събирания и се включиха в демонстрация в Москва в подкрепа на задържания опозиционер Алексей Навални, предаде Франс прес.

По оценки на полицията участниците са около 4000, отбелязва ТАСС.

Полицията е задържала активистката Любов Собол, съюзничка на Навални, съобщава Ройтерс, позовавайки се на очевидец.

Преди началото на протеста в центъра на руската столица бяха арестувани поне 100 души.

Участниците в акцията са нападнали двама полицаи, информира ТАСС.

Съпругата на Навални съобщи, че е задържана в Москва (СНИМКА)

При мобилните връзки и интернет услугите в Русия днес се наблюдават прекъсвания на фона на протестите, планирани в редица градове в страната.

Властите понякога се намесват в мобилните мрежи, за да затруднят комуникацията сред протестиращите и споделянето на видеа в интернет, допълва Ройтерс.

В Далечния изток и Сибир, където заради часовата разлика протестите започнаха по-рано, бяха задържани над 350 души, включили се е демонстрациите въпреки студа и забраната на властите, за да настоят за освобождаването на Навални.

