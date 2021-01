Джо Байдън вече се зае усърдно да ревизира досегашната политика на Доналд Тръмп, но светът все още говори за тържествената церемония по встъпването в длъжност на новия американския президент. Стилът и облеклото на малцината присъстващи занимава вече дни наред социалните мрежи, но безспорната звезда се оказа сенаторът и бивш кандидат за президент Бърни Сандърс.

Звезди коментират визията на Бърни Сандърс (ВИДЕО)

Хората продължават да говорят за безупречния тоалет на Мишел Обама или за маратонките за 2 000 долара, с които се появи мъжът на племенницата на Камала Харис. Но никой не може да се сравни с вълната от реакции, която отприщи сенатор Бърни Сандърс. Той се появи облечен в спортно сиво яке и плетени ръкавици с един пръст. Оказа се, че те са му подарък от учителка във Върмонт, която рециклира стари пуловери и ги превръща в ръкавици.

Снимка: БТА

„Дадох тези ръкавици като подарък на Бърни Сандърс, без да очаквам нещо в замяна. Намирам за много приятно това, че стигнаха толкова далеч. Страхотно е, че той представя Върмонт по този начин, че той занесе ръчно изработен продукт на този исторически ден”, коментира Джен Елис.

Решението на бившия кандидат за президент Бърни Сандърс накара едни от най-големите знаменитости в света и много обикновени потребители на социалните мрежи да създадат забавни мемове, които започнаха да никнат като гъби. Бърни Сандърс се появи на пейката Форест Гъмп, зад бюрото в Белия дом, на трон от Игра на тронове… Някои го оприличиха на възрастен човек, запътил се към пощата… Сандърс се появи и на прочута снимка от строежа на Рокфелер център в Манхатън, на която 11 работници обядват на 260 метра височина. Пред CBS, самият Бърни Сандърс обясни избора си.

„Знаете ли, във Върмонт се обличаме топло. Знаем какво е студ, не се интересуваме толкова от модата и предпочитаме да ни е топло”, отговори Бълни Сандърс.

Той се появи сред актьорите от сериала „Приятели”, в компанията на героините от „Сексът и града” и дори в култова сцена от филма „Дух” с Деми Мур.

