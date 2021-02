Земетресение с магнитуд 4,9 е регистрирано днес в Армения, съобщи Европейският средиземноморски сеизмологичен център. Епицентърът е бил на 11 километра южно от Ереван, предаде ТАСС.

