Мече с ръст от шест метра и четиринадесет сантиметра, направено в Китай от 48 000 рози върху метална рамка, постави рекорд на Гинес, съобщи ЮПИ. Декорацията е изработена за масова церемония за подновяване на сватбените обети на 108 двойки в гр. Уанин, провинция Хайнан.

20-foot-2-inch bear made from roses breaks Guinness record: A decoration at a wedding vow renewal ceremony for 108 couples in China broke a Guinness World Record for the world's largest rose bear -- a 20-foot-2-inch bear made from roses. https://t.co/dNr3nKwMBN