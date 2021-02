Обилни снеговалежи в Тексас, полярни температури и милиони американци без електричество - в САЩ продължава студената вълна, която според местни медии е взела най-малко 20 жертви, а трима души са загинали в торнадо.

Освен това студената вълна е взела шест жертви в Северно Мексико, в това число трима загинали от измръзване.

Тексасците, които не са свикнали с ниските температури, сега се сблъскват с отрицателни стойности, стигнали до минус 12 градуса в щатската столица Остин. Това е съществен спад спрямо средната температура за февруари в Тексас - плюс 7,2 градуса. Дори в Анкъридж, щата Аляска, по същото време е регистрирана температура от минус 7 градуса.

The bitter cold shattered low-temperature records across Texas on Monday: — Houston: 17ºF — San Antonio: 9ºF — Austin: 8ºF — Dallas: 7ºF And the frigid blast shows no signs of letting up. The latest: https://t.co/21bUpaiXic pic.twitter.com/PcdYSsvx9A

За да се избегне претоварване на системата от пиковите моменти на потреблението, електрическите компании спират на ротационен принцип тока в този южен американски щат. Над 3,5 милиона домакинства и фирми са без електричество.

В неделя президентът Джо Байдън обяви извънредно положение в щата Тексас, което позволява да се осигури федерална помощ на местните власти. В друг южен щат - Мисисипи, жителите се събудиха тази сутрин в снежен и заледен пейзаж.

В южната част на САЩ има забавяния в разчистването на пътищата, тъй като там снегорините са рядкост и малко се използват. По на север Чикаго е затрупан под гъста снежна покривка и местните жители се затрудняват да освободят колите си.

The polar vortex hitting the U.S. froze natural gas pipelines, sent electricity prices skyrocketing and forced Texas’s grid operator to plunge more than 2 million homes into darkness.



The climate vulnerabilities the U.S. faces can now longer be ignoredhttps://t.co/Qw06fO0Sau