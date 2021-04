Ученик откри огън в гимназия в САЩ по полицаи, които го застреляха. Служителите на реда се отзовали на сигнал за въоръжен човек в банята на гимназия в град Ноксвил, щата Тенеси.

Тогава ученикът стрелял по полицаите, ранявайки един от тях. Пострадалият е бил ранен в крака. Състоянието му е сериозно, но се очаква той да се възстанови.

Поредната стрелба в САЩ стана факт, след като миналата седмица президентът демократ Джо Байдън, обяви мерки за затягане на контрола върху огнестрелните оръжия.

