Кейти Пери преживя момент като небезизвестната Мерилин Монро. Певицата е на почивка във Венеция със съпруга си Орландо Блум и дъщеричката им.

Докато бяха на разходка из романтичния италиански град, папараци успяха да уловят как вятър повдига роклята й. Пери умело успавя да я улови, преди да разкрие повече.

