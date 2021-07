Световният №1 в мъжкия тенис Новак Джокович победи с 4:6, 6:4, 6:4, 6:3 дебютанта във финал от турнирите в Големия шлем Матео Беретини в битка за трофея от Уимбълдън. Това е трети пореден успех на сърбина тук и 6-та титла, пишат Gong.bg .

С успеха той се изравни по отличия с Роджър Федерер и Рафаел Надал – по 20 титли в турнирите от Големия шлем.

Congrats Novak on your 20th major. I'm proud to have the opportunity to play in a special era of tennis champions. Wonderful performance, well done! — Roger Federer (@rogerfederer) July 11, 2021

"Обичам ви толкова много. Да спечелия Уимбълдън беше най-голямата ми мечта като дете. Не приемам това за даденост. Напротив. Намирам го за огромна привилегия и чест. Да стоя тук с шестата си купа е наистина изумително", каза Джокович след мача.

"Изразвняването по титли с Федерер и Надал означава, че нито един от няма да спре. Те са легенди! Двамата най-добри тенисисти, които съм срещал в своята кариера. Помогнали са ми да осъзная какво трябва да направя, за да вървя напред. Последните 10 години са едно изумително пътешествие за мен и то няма да спре дотук. Във великолепна форма съм. Играя си най-добрия си тенис на турнирите от Големия шлем", добави Новак.

Беретини дебютира на финал на Големия шлем, докато за Джокович това беше мач №30 във финалите от Шлема.

20-20-20. What a privilege it has been watching all three 🙏#Wimbledon pic.twitter.com/DRMa1no6Xr — Wimbledon (@Wimbledon) July 11, 2021

Първият гейм в първия сет предложи две двойни грешки от страна на №1 в световния тенис Новак Джокович, но в крайна сметка сърбинът взе подаването си и поведе с 1:0. Във вторият гейм Беретини поведе с 30:0, но позволи изравняване, но с по-събрана игра италианецът изравни - 1:1. В третия гейм Матео поведе с 30:15, но Джокович изравни и поведе с 40:30 и взе гейма, за да повече с 2:1.

В 4-ия гейм Джокович получи възможността да пробие съперника, но не сполучи, тъй като Матео прати бомбен сервис и изравни. Сърбинът отново получи възможността за пробив, втори в гейма и сполучи, за да поведе с 3:1. Сърбинът затвърди пробива си с лекота в петия гейм и повече сериозно с 4:1.





Беретини все пак взе подаването си в 6-ия гейм и намали резултата, но в 7-ия Джокович не срещна съпротива и поведе с 5:2. Беретини не искаше да се предаде рано в този първи сет и в осмия гейм опита да спечели като на три пъти се измъкна от пробив за втори път, от своя страна той имаше пет възможности за взимане на гейма си, но се стигна до 8 равенства.

Все пак при шестата си възможност италианецът взе подаването си и намали до 3:5. Противно на всякаква логика Беретини съумя да върне пробива в края на сета и намали изоставането си до 4:5, след което застана на сервис. Спечели с изключителна лекота и изравни резултата до 5:5.





Джокович отговори на 3-те последователни гейма на Беретини с такъв на 0 и поведе с 6:5. Беретини не се предаде и изравни до 6:6, за да вкара мача в тайбрек. В него италианецът започна с мини пробив, а след това и го затвърди, за да поведе с 2:0. Последва и 3:0, за да се стигне до 3:3. Последваха две точки за италианският тенисист и той поведе с 5:3, след това с 6:4, последва и ас, за да затвори сета със 7:6 и да поведе.





Във втория сет Джокович проби още при първата възможност съперника и поведе с 1:0, последва и затвърждаване на пробива и резултатът стана 2:0 гейма. Последва нов пробив и №1 в света поведе с 3:0. Само за 68 секунди сърбинът взе четвъртия гейм и поведе с 4:0.





Все пак Беретини стигна до успеха в петия гейм и намали разликата до 1:4. В шестия гейм Джокович си взе подаването и поведе с 5:1. С елегантни разигравания Беретини все пак взе и втори гейм в сета и резултатът стана - 2:5. В осмия гейм Беретини върна единият от пробивите и намали до 3:5. В деветия гейм Джокович имаше три възможности за пробив и сетбол, но ги пропусна. Италианецът използва психологическият момент и взе гейма, за да намали изоставането си до 4:5.





Все пак Джокович не позволи изненада и при свой сервис спечели с 6:4 и изравни сетовете до 1:1.

В третата част Беретини стартира със сервис и поведе с 1:0. Последва стабилен сервис гейм за Джокович и пробив в негова полза, за да се стигне до 2:1 за сърбина. В 4-ия гейм от 40:15 в полза на ракета №1 в света се стигна до изравняване, но в крайна сметка Джокович затвърди пробива и поведе с 3:1.

Петият гейм влезе в сметката на Беретини, а шестият предложи истинска драма, в която Джокович допусна възможност за пробив, но се измъкна и с ас поведе с 4:2. Последва размяна на сервиси и резултатът стана 5:3. В крайна сметка италианецът не съумя да се пребори за сета и загуби с 4:6, а сърбинът поведе с 2:1.





Четвъртият сет започна равностойно и набързо се стигна до 2:2 след спечелени сервиси от двамата тенисисти. Петият гейм влезе в сметката на италианецът, който поведе с 30:0 в шестия, но Джокович се събра и изравни до 30:30 след великолепна игра, а след това и изравни до 3:3.

В седмия гейм сърбинът проби, а последната точка дойде след двойна грешка на Беретини, а Джокович поведе с 4:3. Демонстрирайки страхотната си класа в осмия гейм ракета №1 в света взе подаването си и поведе с 5:3, след което проби и спечели двубоя.