Самолетът РОМБАК 1-11, използван за официалните полети на комунистическия диктатор Николае Чаушеску, беше дарен днес на Националния музей на румънската авиация, съобщава сайтът Зиаре. Самолетът беше спечелен на търг, организиран от румънската аукционна къща Артмарк на 27 май, от американския колекционер Брайън Хиндман срещу сумата от 120 000 евро.

Ceausescu’s plane and limousine soldThe plane of the last dictator has the status of the Romanian movable cultural heritage The presidential plane and the limousine of Romanian communist dictator Nicolae Ceausescu were sold at…

The post Ceausescu’s... https://t.co/B8anPqNMnl — The European Times (@times_european) May 31, 2021

Артмарк съобщи, че Хиндман е отстъпил самолета безплатно, под формата на договор за спонсорство, на Националния музей на румънската авиация. Чрез дарението той е изразил желание да помогне за "съхраняването на историческия експонат и присъединяването му към емблематичните модели, които са играли важна роля в световната история".

Самолетът беше включен в Движимото национално културно наследство в категорията "съкровище".

A plane once belonging to fallen Romanian dictator Nicolae Ceausescu's fleet has been sold for 120,000 euros at an auction in Bucharest on Thursday.https://t.co/rZrsh3riPj pic.twitter.com/5oHr7lz6qu — KGB Files (@kgb_files) May 31, 2021

Церемонията по предаване и приемане на експоната се състоя на международното летище Хенри Коанда в Букурещ в присъствието на представители на Музея на авиацията и на аукционната къща Артмарк.

Президентският самолет РОМБАК Супер 1-11 е използван за официални полети на Чаушеску между 1986 и 1989 г., отбелязва сайтът.

РОМБАК 1-11 е произвеждан в Румъния през 1982 - 1993 г. като лицензиран вариант на британския BAC 1-11.