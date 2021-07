Необичайно време в южната част на Бразилия. Градушка и полярен фронт, който предизвика снеговалеж, удариха района, който е предимно земеделски. Нанесени са сериозни щети на реколтата от кафе и захар, които вече пострадаха от студа миналата седмица.

БОМБИ ОТ НЕБЕТО: Потрошени коли и ранени хора след градушка в Италия (ВИДЕО+СНИМКИ)

Очаква се студените въздушни маси да достигнат и до Сао Паоло. Това е третата подобна вълна в Югоизточна Бразилия през този сезон - нещо, което не се е случвало от десетилетия.

TEMPO | Muita neve em São Francisco de Paula com acumulação. Vídeo de Davis Pinheiro. pic.twitter.com/oLg4cnJ96L

Страната вече пострада от най-тежката суша от 90 години насам.

РЯДЪК ФЕНОМЕН: Торнадо удари Чехия, има жертви и 150 ранени (ВИДЕО+СНИМКИ)

MEANWHILE IN BRAZIL ITS SNOWING!!! pic.twitter.com/Y86MVXTzXb