Двама французи са били арестувани, след като са посрещнали изгрева, "кацнали" върху статуята на Христос Спасител - емблематичен паметник, който предлага спираща дъха гледка към Рио де Жанейро, Бразилия, предаде Франс прес, позовавайки се на разказа на единия от тях.

Двадесет и осем годишният Клеман Дюме и 27-годишният Пол Ру-ди-Бюисон, са останали в неделя вечер на мястото, след като 38-метровата статуя е била затворена за посетители. Обяснението им е, че са искали на следващия ден да наблюдават изгрева над "прекрасния град" и величествения залив Гуанабара.

Two tourists are arrested for climbing on top of Brazil's Christ the Redeemer statue https://t.co/PV5prRlMSE