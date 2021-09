Американският президент Джо Байдън подписа указ за преглед на някои правителствени документи, свързани с атентатите от 11 септември 2001 г., с цел евентуалната им декласификация, съобщи пресслужбата на Белия дом.

Байдън защити решението си да изтегли американските войски от Афганистан

"Информацията, събрана и натрупана по време на разследването на терористичните атаки от 11 септември от правителството на САЩ, сега трябва да бъде разкрита, освен ако няма по-сериозни причини, които да говорят в полза на обратното", се посочва в указа.

BREAKING: President Biden is ordering the widespread declassification of information collected during the US investigation of the Sept. 11 terrorist attacks following growing pressure to do so from family members of the victims. https://t.co/Vd6FgADWt0