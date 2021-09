В продължение на 24 часа на 6 континента се състоя един от най- мащабните благотворителни концерти правени някога. Инициативата е на неправителствената организация "Глоубъл ситизън" и цели да повиши осведомеността за заплахите, пред които е изправена планетата.

В Париж Елтън Джон - сам на пианото на сцената на Марсово поле, облечен в зелен костюм, с Айфеловата кула на заден план - зададе тона на събитието.Звездният афиш във френската столица включваше също Ед Шийран, диджей Снейк, "Блек айд пийс", Доджа Кет, Хър и Стормзи.

С предварително записани изпълнения се включиха южнокорейската кей-поп група Би Ти Ес от Сеул, Андреа Бочели от Тоскана, Рики Мартин от Лас Вегас и "Металика" от Луисвил.

"Ролинг стоунс" изнесе първия си концерт без Чарли Уотс

След Париж в Ню Йорк щафетата поеха с Били Айлиш, "Колдплей", Дженифър Лопес и Лизо. Принц Хари и съпругата му Меган Маркъл също излязоха на сцената в нюйоркския Сентръл парк, призовавайки достъпът до ваксини да се разглежда като "основно човешко право". След тях на сцената се качиха Алесия Кара и поп звездата Синди Лопър, която посвети изпълнението си на "Girls Just Want to Have Fun" на афганистанските жени.

Концертът в Ню Йорк включваше също Шон Мендес, Камила Кабело, Мийк Мил, Бърна Бой, Ланг Ланг.

След края на концерта в Ню Йорк шоуто продължи в Лос Анджелис с изявата в Гръцкия театър на звезди на музиката като Стиви Уондър, Адам Ламбърт, Деми Ловато, "Уан рипъблик", "Файф секъндс ъв съмър".

Легендарните АББА издават нов албум (ВИДЕО)

Лондон се включи в програмата с изпълнения на Кайли Миноуг, "Дюран Дюран", победителите от Евровизия "Монескин", Найл Роджърс, Раг ен Боун Ман.

Целта на организацията е да мобилизира голяма аудитория, насочвайки вниманието към теми като климатичните промени, равния достъп до ваксини в борбата срещу Ковид-19 и крайната бедност, и да наберат средства в помощ на разрешаването на тези глобални проблеми.