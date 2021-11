Пожар обхвана интензивното отделение на държавна болница в западния индийски град Ахмеднагар, убивайки най-малко 10 души и ранявайки няколко други, съобщи здравен служител.

Пожарът е избухнал в отделение за COVID-19 на болница в западния индийски щат Махаращра, съобщиха официални представители.

Служител е заявил пред телевизия "Ню Делхи", че около 17 пациенти са били в отделението в град Ахмеднагар, когато е избухнал пожарът. Останалите пациенти са били преместени в отделение за COVID-19 в друга болница, съобщи районният инспектор Раджендра Бхосле. Въпреки че пожарът вече е овладян, причината не е ясна още, добави той и заяви, че служителите ще проведат разследване.

Бившият главен министър на щата Девендра Фаднавис се включи в Twitter, за да изрази съболезнованията си и призова за строги действия срещу виновните.

Инцидентът е последният от поредицата подобни пожари, някои от които се дължат на къси съединения в електронно оборудване, които отнеха живота на десетки пациенти тази година, включително и в най-богатия щат Махаращра, където се намира Ахмеднагар.

Подобни инциденти не са рядкост в Индия. През май, когато страната се бореше с опустошително нарастване на случаите на коронавирус, пожар в отделение за COVID-19 в Западна Индия уби най-малко 18 пациенти. Лошата поддръжка и липсата на подходящо противопожарно оборудване често са причина за смъртните случаи в Индия.

В Twitter министър-председателят Нарендра Моди изрази мъката си от смъртните случаи и поднесе съболезнования на близките.

