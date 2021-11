Японски машинист съди работодателя си, защото е удържал от заплатата му 56 йени (0,43 евро) за едноминутно закъснение на влака му, съобщи АФП. Жалбата е подадена срещу Западната японска железопътна компания в началото на годината. Глобата е наложена на машиниста за професионална грешка през юни 2020 г. Той иска обезщетение от 2,2 милиона йени (16 815 евро) за морални щети.

Летящо такси с нулеви емисии ще превозва пътници в Рим

Japanese train driver sues his bosses after his wages were docked 28p because he was ONE MINUTE latehttps://t.co/VkiVVIziba — Daily Mail Online (@MailOnline) November 10, 2021

Машинистът трябвало да откара празен влак към депо на гара Окаяма, но сбъркал перона. Тази грешка го забавила и влакът напуснал гарата и пристигнал в депото една минута по-късно от графика. От жп компанията настояват, че е било уместно грешката да бъде отчетена в заплатата на служителя, защото през това време той не е работил.

A train driver in Japan has sued his employer after 56 yen ($0.49) was deducted from his wages for causing a brief delay to the country’s infamous punctual rail systemhttps://t.co/H4YRHEGoPU — WION (@WIONews) November 11, 2021

Скоростен влак в Япония остана без машинист при скорост от 150 км/час (СНИМКИ)

The driver has filed the suit against the West #JapanRailway and is seeking 2.2 million yen ($19,470) in damages for mental anguish caused by the ordeal.https://t.co/2zFvbRvSju — Firstpost (@firstpost) November 11, 2021

"Причината да се стигне до съд се дължи на разлика в интерпретацията - каза пред АФП говорител на жп компанията, който подчерта, че е приложен принципът им "когато не се работи, няма заплата". Машинистът от своя страна настоява, че въпросното закъснение произтича от малка човешка грешка, а не от отсъствие през работно време.

The Company's action was no doubt wrong, but, the employees response is ten thousand times worse! Mental anguish, what utter tripe! I should think the Company will take HIM to court for mental anguish! 🤬🤬🤬🤬 https://t.co/UaCvtlR9Il — Jon Marbella (@JonWar04498452) November 10, 2021

Японските железници са известни с точността си и се дават за пример в света. През 2017 г. местен оператор влезе в световната преса, след като се извини за причинените "огромни проблеми" от тръгването на влак с 20 секунди по-рано.