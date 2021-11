Трима души бяха убити, а шестима други - ранени, при поредната безразборна стрелба в училище в Съединените щати. Инцидентът е станал в щата Мичиган, в град на около 50 километра северно от Детройт.

Нападателят е задържан, до момента не са ясни нито самоличността му, нито мотивите за стрелбата. Заради нападението гимназията е била поставена под локдаун.

BREAKING | 3 students have been killed in a school shooting near Detroit, Michigan; the 15-year-old gunman has been arrested. pic.twitter.com/6SzxhbzN5t