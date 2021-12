Подсилени полицейски отряди пристигат на Първо авеню пред централата на ООН в Ню Йорк, съобщава кореспондентът на ТАСС.

Hawk sighting at UN headquarters. Hoping he did not eat the dove of peace. pic.twitter.com/sFuBkPpFv7 — Amanda Price (@amandaruthprice) November 30, 2021

Пред сградата има няколко патрулни коли с включени светлини. Пристигнал е и микробус с полицаи със специална екипировка и оръжие.

BREAKING NOW. Man in the red jacket is pacing in front of the UN HQ in NYC with a shotgun as police surround him. pic.twitter.com/2soHXSXntD — Ron Filipkowski (@RonFilipkowski) December 2, 2021

Служителите на правоохранителните органи не съобщават, каква е причината за случващото се, но са отцепили част от пешеходната зона пред сградата.

По данни на охраната, пред един от входовете на централата има въоръжен мъж, който отправя заплахи. Представителите на службата за сигурност на ООН работят на място и правят оценка на ситуацията.

JUST IN - United Nations HQ in New York surrounded by police responding to a man armed with a shotgun.pic.twitter.com/kZ3FoFXe5l — Disclose.tv (@disclosetv) December 2, 2021

Централата на ООН е затворена за влизане и излизане. На Първо авеню има служители на специалните подразделения.

Two hours later, NYPD continue to negotiate with the individual armed with a shotgun outside UN headquarters in NY. pic.twitter.com/h2UQjShB95 — Laura Quiñones (@Lauramechas) December 2, 2021

Службата по сигурността на ООН моли служителите и делегатите да останат по местата си предвид полицейските действия.

#BreakingNews : Street closures around the United Nations Headquarters in New York due to a man with a gun sighting... pic.twitter.com/GpvS5teTHU — LUKE2FREEDOM (@L2FTV) December 2, 2021

Говорителят на генералния секретар Стефан Дюжарик заяви пред журналисти, че „заплахата за сигурността” засега се запазва.

UN headquarters cordoned off as armed man seen outside, a man is spotted with a gun walking outside #UnitedNations (UN) HQ in New York pic.twitter.com/ESjOGCxhey — Amit Sahu (@amitsahujourno) December 2, 2021