Починал е 17-годишният син на певицата Шиниъд О'Конър . Известната изпълнителка на „Nothing compares 2U“ сподели поредица от кратки изявления в своя непотвърден акаунт в Twitter.

„Моят красив син, Невиим Неста Али Шейн О'Конър, истинската светлина на моя живот, реши днес да сложи край на земната си борба и сега е с Бог. Да почива в мир и никой да не последва примера му. Моето момче. Обичам те толкова много. Почивай в мир", пише О'Конър.

My beautiful son, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, the very light of my life, decided to end his earthly struggle today and is now with God. May he rest in peace and may no one follow his example. My baby. I love you so much. Please be at peace: