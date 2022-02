Бурята Юнис отне живота на най-малко 11 души в Европа, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Силни пориви на вятъра и зрелищни вълни връхлетяха днес Обединеното кралство, а после достигнаха и европейския континент. Стотици полети, влакове и фериботи бяха анулирани в цялата част на Северозападна Европа.

Човек, затиснат от повалени от бурята дървета, загина в Ирландия. В Лондон жена на около 30 години беше смазана при падане на дърво върху колата, с която е пътувала. Близо до Ливърпул отломки от къща са паднали върху стъклото на кола и са убили мъж. В Белгия жертва на бурята стана възрастен канадец, който живеел на корабче в пристанището Ипр.

Storm Eunis is in full swing here In Bournemouth. The Bournemouth Sands hotel roof has come apart and landed on a car! 😱 @thismorning pic.twitter.com/CVHGMBFz6y