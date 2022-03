Приключи третият кръг преговори между Украйна и Русия. Съветникът на украинския президент Михаил Подоляк, който е част от делегацията, обясни, че е постигнат „малък напредък” в договарянето на логистиката на хуманитарните коридори.

Подоляк уточни, че не е постигнато споразумение, което значително да подобри ситуацията. От своя страна ръководителят на руската делегация Владимир Медински каза, че е твърде рано да се говори за нещо положително след третия кръг от преговорите, предаде Ройтерс.

„Третият кръг от преговорите приключи. Налице е напредък в подобряването на логистиката при хуманитарните коридори... Продължават интензивните консултации по основния политически блок за постигане на споразумение, прекратяване на огъня и гаранции за сигурност”, посочи Подоляк.

