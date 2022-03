Русия държи 300 хиляди цивилни за заложници в Мариупол. Това заяви външният министър на Украйна Дмитро Кулеба в своя профил в Twitter.

Той написа още, че Русия “предотвратява хуманитарна евакуация, въпреки споразуменията с посредничеството на Международен комитет на Червения кръст”.

Russia holds 300k civilians hostage in Mariupol, prevents humanitarian evacuation despite agreements with ICRC mediation. One child died of dehydration (!) yesterday! War crimes are part of Russia’s deliberate strategy. I urge all states to publicly demand: RUSSIA, LET PEOPLE GO!