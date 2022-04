Съд в Лондон издаде заповед за екстрадирането на Джулиан Асанж в САЩ, съобщава Russia Today. Така роденият в Австралия основател на скандалния сайт „Уикилийкс“ е затрашен от ефективна доживотна присъда на американска земя, ако вътрешния министър Прити Пател подпише документа.

BREAKING: A UK judge has ordered the extradition of Julian Assange to the US where he will face a 175 year sentence for publishing



The decision will now move to UK Home Secretary Priti Patel – the defense have until May 18 to make submissions