Най-дългият стъклен мост в света беше отворен за всички пътници, желаещи да преминат по него. Той се намира между две планини във Виетнам.

Построен в планините на северната част на страната, мостът със стъклен под е най-новата атракция в планинския район, който се счита за една от най-популярните туристически дестинации в страната.

Watch | Vietnam has opened a new glass-bottomed bridge. The company that built it says it is the world’s longest glass-bottomed bridge, surpassing the one in Guangdong, China.https://t.co/qw8mckHtiM