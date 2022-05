Джон Ленън и Пол Маккартни - за първи път заедно на сцена от средата на 60-те. Въпреки че едната от легендите на „Бийтълс” - Джон Ленън, беше убит през 1980-та година, с помощта на технологиите, признатият за най-талантлив дует в рока се събра отново.

Това стана по време на концерт от новото турне на Маккартни - Got back в изпълнение на песента I've got a feeling. На екрани зад групата се появи образът на Ленън, който изпълнява припева към песента. В крайна сметка Пол благодари за изпълнението и на режисьора на документалния филм Get back - Питър Джаксън.

"Питър Джаксън, режисьорът, ми писа съобщение. Каза - можем да вземем гласа на Джон и да го насложим, за да пеете на живо на сцената. Така стана всичко", разказва Пол Макартни.