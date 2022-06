Трима души бяха убити и 14 ранени в стрелба в град Чатануга, щата Тенеси. Поне трима от пострадалите са били ударени от коли, докато опитвали да избягат от стрелбата.

Първоначалната информация е, че два от фаталните случаи са с огнестрелни рани, а третият загинал е бил ударен от превозно средство. Полицията съобщава, че стрелбата е станала пред бар.

https://t.co/oWIB340yYb 14 shot, 3 dead after shooting near downtown Chattanooga bar

Поне няколко души са произвели изстрели. Засега няма арестувани, но властите смятат, че няма опасност за населението. Разследващите предполагат, че до стрелбата се е стигнало след скандал в бара. Само през този уикенд в САЩ имаше няколко масови стрелби.

#BREAKING #BreakingNews

Three people are dead following a shooting on McCallie: Chattanooga https://t.co/7CZnNbHrfI