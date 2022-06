Най-малко 280 души са загинали, а стотици са ранени при земетресение тази сутрин в Югоизточен Афганистан, предаде Би Би Си.

Трусът е бил със сила 6,1 по Рихтер, сочат данните на Европейския сеизмологичен център. Станал е на дълбочина 6 км. Епицентърът му е близо до границата с Пакистан.

