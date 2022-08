Две влакчета се сблъскаха в увеселителен парк в Южна Германия, като при инцидента са ранени 34 души, двама от които сериозно, предаде германска медия, цитирана от Асошиейтед прес.

Dozens hurt in Legoland rollercoaster crash in Germany https://t.co/fwZY1eZZZa

Единото от влакчетата е спряло твърде рязко, при което второто се е блъснало в него. Инцидентът е станал в парк "Леголенд" в град Гюнцбург, съобщи ДПА. Три медицински хеликоптера са пристигнали на място, като на помощ са били извикани пожарни и спасителни екипи.

BREAKING: Rollercoaster crash at Legoland in Germany injures at least 34 people.https://t.co/tbwfF8DOrV



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/OYWwhH94YI