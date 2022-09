Китайски учени са открили неизвестен досега минерал в проби от лунната почва, доставени на Земята от космическия кораб „Чанг-5”. Това съобщи Китайската национална космическа администрация, пише БГНЕС.

Новият минерал е кръстен "Камъкът Чанг".

Chinese scientists found a new mineral on the moon and named it "Chang'an rock". pic.twitter.com/7ydJhKC32y