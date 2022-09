Астронавтката на Европейската космическа агенция Саманта Кристофорети от Италия стана първата европейка, която е командир на Международната космическа станция (МКС). Тя пое управлението от руския космонавт Олег Артемиев, като получи от него церемониалния ключ на космическата станция, съобщи АНСА.

Кристофорети, която е на 45 години, е първата италианска астронавтка и едва петият европейски командир на МКС. Астронавтката, която е известна с прозвището АстроСам, благодари на родината си и на италианците за подкрепата. "За мен е чест и привилегия да представям Италия в космоса", каза тя.

Облечена в синя фланелка и сиви панталони, с по-дълга коса от обичайното, Кристофорети благодари на Артемиев за щедростта и за доброто управление на станцията и му пожела успешно завръщане на Земята. Церемонията бе излъчена от онлайн тв канала на Европейската космическа агенция.

Руският космонавт Олег Артемиев предаде управлението и на руския сегмент на Международната космическа станция (МКС) на колегата си Сергей Прокопиев, съобщи ТАСС.

Настоящият руски екипаж на МКС се очаква да се завърне на Земята утре, като спускаемият апарат на пилотирания кораб "С. П. Королев" ("Союз МС-21") ще се приземи в Казахстан. С него след космическата си мисия се завръщат космонавтите Олег Артемиев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.

