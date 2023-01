Земетресение с магнитуд 7 е регистрирано днес в морето близо до провинция Северно Сулавеси на индонезийския остров Сулавеси, съобщи националната геофизична служба, цитирана от Ройтерс.

Службата уточни, че земетресението е станало на дълбочина от 64 километра и че няма опасност от цунами.

#Earthquake (#gempa) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M7.2 || 163 km NW of #Tobelo (#Indonesia) || 7 min ago (local time 14:06:10). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/Hl3yyYYOqt