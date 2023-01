Филмът "На Западния фронт нищо ново" води по номинации за наградите БАФТА. Римейкът на антивоенната класика "На Западния фронт нищо ново" получи 14 номинации за наградите БАФТА на Британската академия за кино и телевизия, съобщават Ройтерс и Би Би Си.

С по 10 номинации за отличията, смятани за британския еквивалент на наградите "Оскар", са черната комедия "Баншите от Инишерин" и "Всичко навсякъде наведнъж" - разказ за борбата на една обикновена жена срещу злото в паралелни вселени, съчетаващ елементи на абсурдистка комедия, научна фантастика, екшън с бойни изкуства и фентъзи.

Следват биографичните филми "Елвис" с 9 номинации и "Лидия Тар" с 5.

