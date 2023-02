Марк Уолбърг е приключил сделката за красивия си комплекс в Бевърли Хилс и въпреки че продажбата е осъществена на по-ниска от първоначалната му цена, актьорът все пак си тръгва с голяма сума, съобщава БГНЕС, позовавайки се на светския сайт TMZ.

This picture of Mark Wahlberg’s mansion library is neat. I can imagine him sprawled out on a beautiful leather sofa reading a book about protein shakes. pic.twitter.com/VkvsZcG7G6

Имотът на Уолбърг е продаден в петък за 55 млн. долара, значително по-малко от първоначално обявената цена от 87,5 млн. долара - но все пак сумата е впечатляваща.

Актьорът обяви имота за продажба през април миналата година, след като взе земята през 2009 г. само за 8,25 млн. долара.

Комплексът разполага с имение с 12 легла и 20 бани, както и с къща за гости - . общо 30 500 кв. м жилищна площ - а удобствата са последен писък на модата и лукса.

Mark Wahlberg’s mega-mansion could be the second-biggest home sale in Southern California so far this year.



The current crown belongs to The One, which was auctioned off for $141 million in March.https://t.co/OC27CGIHj4