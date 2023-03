Сграда в Катар се срути, има поне един загинал. Спасителните екипи търсят оцелели, предаде БТА.

Катарското вътрешно министерство заяви, че четириетажната сграда се е намирала в Доха. Спасителните екипи са намерили седем оцелели, а един е загинал в сградата.

