Компанията за играчки Mattel увековечи с кукла Барби първата китайско-американска кинозвезда. Куклата на Анна Мей Уонг е част от колекцията „Вдъхновяващи жени”. „Така отдаваме почит на жени от историята и съвремието, които са модели за подражание и вдъхновяват бъдещите поколения деца”, посочват от компанията производител.

Когато през 1905 г. в Лос Анджелис се ражда Уонг Лю Цонг, никой не можел да предположи, че момиченцето ще се превърне в световноизвестна холивудска легенда под името Анна Мей Уонг. На 14-годишна възраст тя получава първата си поддържаща роля във филма „Червеният фенер”, а на 22 вече е звездата в лентата The Toll of the Sea.