CNN разпространи аудиозапис от среща в Ню Джърси, на която се твърди, че 45-ият американски президент Доналд Тръмп обсъжда притежанието на секретни документи. Аудиозаписът е от интервю на Тръмп, дадено през юли 2021 г. в курорта "Бедминстър". Твърди се, че на мястото са присъствали писател, издател и двама от служителите на милиардера.

Записът, който бе пуснат за първи път в ефира на предаването “Anderson Cooper 360” на CNN, съдържа детайли, които са важни доказателства по обвинението срещу Тръмп за неправилно боравене с класифицирана информация.

"Това са документите. Това беше направено от военните и ми беше предадено", казва Тръмп и добавя, че документът е класифициран.

"Вижте, като президент можех да ги разсекретя. Сега не мога, знаете, но това все още е тайна", казва допълва милиардерът.

"Сега имаме проблем", отговаря негов служител.

"Става интересно", коментира Тръмп.

Въпреки че това е последната реплика, включена в обвинителния акт, аудиозаписът, получен от CNN, съдържа и няколко допълнителни фрази от разговора:

Тръмп: "Толкова е готино! Вие вероятно не ми повярвахте, но сега ми вярвате".

Писателят: "Не, аз ви вярвах."

Тръмп: "Това е невероятно, нали?"

Писателят: "Не, те никога не са започвали война, която не искат".

Чуйте оригиналните записи:

Listen to audio from a 2021 meeting in Bedminster, New Jersey, that CNN has exclusively obtained, revealing former President Donald Trump discussing holding secret documents he did not declassify. https://t.co/yzhq9BzUKc pic.twitter.com/7zV0s3UPP6 — CNN Politics (@CNNPolitics) June 27, 2023

Тръмп и неговите помощници обсъждат и имейлите на Хилари Клинтън и Антъни Уайнър.

"Хилъри щеше да разпечатва това през цялото време, нали знаете. Нейните лични имейли", казва служителят на Тръмп.

"Не, тя щеше да ги изпрати на Антъни Уайнър", отвръща Тръмп, визирайки бившия конгресмен от Демократическата партия. Репликата предизвиква смях в залата.

Припомняме, че става дума за скандала с Хилари Клинтън, докато тя беше държавен секретар. Вместо да си създаде електронна поща на домейна "state.gov", тя е използвала за служебна и за лична кореспонденция, пощата "hdr22@clintonemail.com". ФБР разследва цялата история и заключи, че Клинтън не е извършила нищо противозаконно.

По-късно директорът на ФБР изпрати писмо до Конгреса, в което съобщи, че Бюрото е открило нови електронни писма, които може би имат отношение към предходното разследване. Смята се, че става дума за кореспонденция по делото срещу бившия конгресмен Антъни Уайнър. Той е женен за сътрудничка на Клинтън. Смята се, че част от имейлите, намерени от следователите, имат отношение към съпругата му и нейната работа за някогашната кандидатката на демократите за президент.

Alright, let’s break down the leaked Trump audio.



There is A LOT to go over here.



-DOJ leaked it, highly illegal

-All the docs Trump took were already declassified and legally his property

-Milley created a contingency to attack Iran when Trump backed out of Obama’s Iran Deal… pic.twitter.com/EFSznrkyO8 — Clandestine (@WarClandestine) June 27, 2023

Изявленията на Тръмп на аудиозаписа, в които той казва: "Това са документите" и се позовава на нещо, което нарича "строго поверително", биха могли да оборят твърденията му, че не е държал никакви документи при себе си.

Преди седмици Тръмп заяви, че е невинен по 37 обвинения, свързани с предполагаемото неправилно боравене с класифицирани документи, съхранявани в неговия курорт "Мар-а-Лаго" в Палм Бийч, Флорида.

CNN has exclusively obtained the audio recording of the 2021 meeting in Bedminster, New Jersey, where President Donald Trump discusses holding secret documents he did not declassify https://t.co/5KE0TdVzv3 pic.twitter.com/3YgexinSWC — CNN (@CNN) June 27, 2023

Говорителят на кампанията на Тръмп - Стивън Чънг, каза в изявление, че "аудиозаписът предоставя контекст, който за пореден път доказва, че милиардерът не е направил нищо нередно".