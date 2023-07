Рядък снеговалеж затрупа Йоханесбург и други високо разположени части на Южна Африка, като метеорологичните служби предупредиха за потенциално затваряне на пътища и опасно ниски температури.

Жителите на бизнес центъра се събудиха с леки снеговалежи, които покриха покривите и градините, като студеният фронт, който достигна страната в края на миналата седмица, се превърна в метеорологична зона, наречена "пресечен минимум".

В детска градина в Йоханесбург развълнувани деца правеха снежни топки и се опитваха да хванат снежинките с езиците си - някои от тях никога преди не са виждали сняг.

"За последен път видяхме такова време през 2012 г.", казва пред АФП Пуселецо Мофокенг, старши синоптик в Южноафриканската метеорологична служба (SAWS).

Мофокенг заяви, че сняг е регистриран в южните части на провинция Гаутенг в Йоханесбург и се очаква да продължи да вали през целия ден, като засегне и високо разположени райони в провинциите Източен Кейп и Квазулу-Натал.

"Възможно е пътищата да бъдат затворени", каза той.

Snow in Johannesburg 🌨 Hands down, one of the coolest Mondays ever. Literally ❄ pic.twitter.com/Ogvc7DRZrI — N A Y A ❤️‍🔥 (@MarshmallowNaya) July 10, 2023

Йоханесбург се намира на надморска височина над 1700 метра и е в разгара на зимата в южното полукълбо.

Но снегът в града остава рядко явление - преди 2012 г. обилен снеговалеж е имало през 1996 г., каза Мофокенг.

Johannesburg and Gauteng residents shocked to see snow after 50 years some from Limpopo have never seen a snow in their lives while this happens every year in the beautiful town called Qwaqwa.



Did You Know : In Qwaqwa temperatures reach -10 and it’s normal cold front to… pic.twitter.com/RpqQG4i2CA — Trevor Rakaki  (@RakakiTrevor_) July 10, 2023

"Мина толкова много време, чувствам се толкова щастлив", каза Лерато Матепезе, жител на Йоханесбург.

SAWS предупреди, че ниските температури представляват риск за живеещите на улицата в страната, в която бедността остава широко разпространена.

Scenes from the snow at the SABC headquarters in Auckland Park, Johannesburg. #sabcnews #coldfront pic.twitter.com/dPKJhMWytK — BongiMogale (@Bongi43) July 10, 2023

Очакваше се също така бурното море и силните ветрове да създадат опасни условия за малките плавателни съдове край източното крайбрежие на Южна Африка.

Visuals of the snow from our cameras at the top of the SABC building in Auckland park Johannesburg. #snow #ColdFront pic.twitter.com/WM7xnDehtz — Leanne Manas (@LeanneManas) July 10, 2023