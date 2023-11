Трима души загинаха тази нощ при пожар в жилищна сграда в предградието Стен северно от френската столица Париж, предаде ДПА, като се позова на местните власти.

Осем души са пострадали, включително дете, което е с опасност за живота, съобщи полицията и допълни, че един пожарникар е получил наранявания, докато се е борил с пламъците.

A fire broke out at 2:00 am (0100 GMT)Saturday in a building in in Stains, an immigrant-majority town about 15 kilometres (nine miles) from Paris, killing three people and injuring eight, including a child who is in a critical condition, officials said.https://t.co/h3VvpHilWX pic.twitter.com/opCIuUXEUm