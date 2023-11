Националната коледна елха пред Белия дом падна във вторник следобед заради разразилите се силните зимни ветрове, предаде Асошиейтед прес.

Дървото - 12-метров норвежки смърч от националната гора Мононгахела в Западна Вирджиния, беше поставено само преди две седмици в Елипсата на Белия дом, известна като Президентския парк.

Според Службата на националните паркове елхата е паднала около 13.00 ч. във вторник заради силни пориви на вятъра, достигнали до 74 км/ч на близкото национално летище "Рейгън".

The 40-foot-tall National Christmas Tree was toppled near the White House by a strong gust of wind, but National Park Service officials say they're hopeful they will be able to hold the annual tree lighting ceremony on Thursday. https://t.co/cByMitoYcc pic.twitter.com/GXVcbMI08w

От ведомството посочиха в имейл, че след подмяна на скъсан кабел, коледната елха е била изправена отново към 18.00 ч. в рамките на същия ден.

Запалването на светлините на коледното дърво е ежегодна празнична традиция на Белия дом с обратно броене и музикални изпълнения. Тазгодишната елха е нова и заменя по-старо дърво, което според Службата на националните паркове е развило гъбично заболяване и игличките му са покафенели и са опадали.

The National Christmas Tree toppled over as temperatures plunged and gusty winds swept through the District, reports say. The tree that fell was planted just two weeks ago to replace another tree, planted in 2021, that had developed a fungal disease. https://t.co/0f6A6kRIl7