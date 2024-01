Най-малко 19 души бяха ранени при "предполагаема умишлена атака с автомобил" в Раанана, предградие на Тел Авив. Това съобщи днес в изявление израелската полиция, цитирана от Франс прес.

🟥🟥🟥BREAKING🟥🟥🟥



 Chaos in the north of Tel Aviv, 19 hit by car ramming and multiple stabbings



Following yesterday's Hezbollah infiltration in the north, chaos has unfolded in Ra'anana, north of Tel Aviv: 19 people hit in at least 3 separate car ramming incidents, along… pic.twitter.com/9Evm8aRCbU — King David 🇮🇱 (@dani86873) January 15, 2024

Заподозреният за нападението - палестинец от Хеброн, в окупирания Западен бряг, е бил арестуван, посочва източникът.

🇮🇱 FATAL ATTACK IN RA'ANANA, ISRAEL



A 70-year-old Israeli woman has succumbed to injuries following a car ramming and stabbing attack by an alleged Palestinian assailant in Ra'anana, north of Tel Aviv.



Minister Akunis: "The attack in Ra'anana is further proof that it is… https://t.co/7KSkibErJn pic.twitter.com/nCKu3j4MnH — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 15, 2024

Според полицията и службите за спешна помощ той е откраднал автомобил, след което е блъснал минувачи в предградието на Тел Авив. Сред пострадалите има една жена в критично състояние.