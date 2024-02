Риба скат, която от години живее в аквариум без мъжки представител на вида, е бременна и се очаква да роди в следващите две седмица, предаде Асошиейтед прес.

Шарлот, ръждива риба скат с размерите на чиния за сервиране, е прекарала по-голямата част от живота си в аквариум в планинския град Хендерсънвил, щата Северна Каролина.

