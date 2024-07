Двама души загинаха при поройни дъждове в Черноморската област и в Източна Турция.

От силните валежи в окръг Орду в Черноморската област на Турция са прелели реките в селищата Чайбашъ и Икиздже. Придошлите води са залели мостове и обширни терени.

Heavy floods due to torrential rainfall in the Çaybaşı and İkizce districts of Ordu Province, Turkey 🇹🇷 (07.07.2024)



