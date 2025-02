От вулкана Килауеа на Хавайските острови продължи да излиза струя от лава в последния етап от сегашното изригване, което ту спира, ту се възобновява, предаде Асошиейтед прес.

Хавайски вулкан изхвърли фонтани от „златна” лава (ВИДЕО)

По последни данни на Хавайската вулканична обсерватория за състоянието на вулкана Килауеа, разположен на Големия остров на Хаваите, струята от лава е достигнала в понеделник височина от над 250 фута (над 76 метра), а във вторник сутринта уебкамера в района е заснела течащи потоци от червена лава.

Absolutely mesmerizing to witness the glowing lava fountain at Kīlauea's summit eruption in Hawai'i. Volcanoes are living monuments to Earth's fiery origins — a stunning reminder that the planet's forces are still alive and at work. pic.twitter.com/PAel7maGBf — US Department of the Interior (@Interior) February 4, 2025

Изригването започна на 23 декември миналата година в кратер на върха на вулкана Килауеа, един от най-активните в света.

Hawaii's Kilauea Volcano is at it again, erupting for the eighth time since December 2024! Lava fountains are reaching up to 330 feet, creating a spectacular display within Hawai'i Volcanoes National Park.



The eruption, which started just last night, has so far been confined… pic.twitter.com/iRD6A5K2ga — BasedCasper (@CasperTheBoss23) February 5, 2025

Това е осмият етап от изригването на вулкана.

Episode 8 of the ongoing Halemaʻumaʻu eruption at the summit of Kīlauea began last night, February 3, 2025, at 9:52 p.m. HST. Fountaining continues as of this morning. Livestream views available here: https://t.co/jAcOUDIHjq pic.twitter.com/CtzERDRj8k — USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) February 4, 2025

То става в отдалечения и недостъпен район на Националния парк "Хавайски вулкани" без да създава заплаха за домове на местни жители или инфраструктура.

Редактор: Станимира Шикова