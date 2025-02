Концерт на Брайън Адамс бе отменен заради запушена канализация

Голямо запушване на канализацията е наложило отмяната на концерт на Брайън Адамс в Австралия по причини, свързани с общественото здраве, съобщи Би Би Си.

В неделя изпълнителят, носител на наградата „Грами“, трябваше да изнесе концерт в Пърт, но от градската водоснабдителна компания съобщиха, че има опасност от блокиране на главния водопровод и от наводняване на тоалетните на залата.

Адамс се извини на феновете в социалните мрежи и им благодари за „търпението и подкрепата“, след което обеща да се опита да пренасрочи концерта за друга дата. Организаторът на събитието каза, че отмяната е „горчиво разочарование“ и че ще възстанови изцяло парите за продадените билети.

От водоснабдителната компания на Пърт съобщиха, че натрупаните замърсявания, създават проблеми не за първи път. „Подобен тип запушване на канализацията е причинявало вече няколко преливания на отпадъчни води на главния път близо до мястото на събитието. Извиняваме се за причиненото неудобство и при необходимост ще предоставим допълнителна информация“, се казва в публикация на дружеството.

Адамс, известен с песни като Summer of '69 и Please Forgive Me, дебютира за първи път в Австралия през 1984 г. и оттогава е обичан изпълнител в цялата страна.

Канадската рок звезда има още участия в Австралия по-късно тази седмица.

Редактор: Цветина Петкова