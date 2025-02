Един човек беше е убит, а трима полицаи са тежко ранени при нападение с нож на покрит пазар в Мюлуз, Източна Франция, съобщи CNN. Атаката е извършена около 16:00 ч. в събота следобед. Заподозреният за нападението мъж е арестуван. Властите съобщиха, че става дума за 37-годишен алжирец.

Мъжът се е насочил към няколко служители на реда с викове "Аллах Акбар". Те са били ранени при опит да го неутрализират, пише CNN. Убитият също е участвал в схватката, предаде Би Би Си.

Президентът Еманюел Макрон заяви пред BFMTV, че "без съмнение" става дума за "ислямистка терористична атака".

Френският вътрешен министър Бруно Ретайло заяви пред TF1, че заподозреният е бил осъден преди това за тероризъм, пише CNN. Той е щял да бъде депортиран в Алжир, но страната е отказала да го приеме, добави Ретайло.

