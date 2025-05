Властите в Източна Австралия съобщиха официално днес за най-малко четири жертви на наводненията в тази част на страната.

Полицията в австралийския щат Нов Южен Уелс обяви, че тялото на мъж е намерено в автомобил, залят от потоп в близост до град Кофс Харбър.

Вчера бе обявено, че жертвите са най-малко две, а двама души се водеха безследно изчезнали.

Проливни дъждове предизвикаха бедствени наводнения по протежение на източното австралийско крайбрежие, като най-засегнат е североизточният регион в Нов Южен Уелс.

Щатската служба за извънредни ситуации информира, че очаква дъждовете да намалеят в хода на днешния ден, но предупреди, че опасността от наводнения не е отминала.

Помощник полицейският комисар Колин Малоун каза, че са осъществени над 600 животоспасяващи акции.

Снимки: БТА/АП

"Може да има нов прилив на водни маси", предупреди той, уточнявайки, че около 50 000 души са блокирани от наводненията.

Очаква се австралийският министър-председател Антъни Албанезе и премиерът на щата Нов Южен Уелс - Крис Минс, да посетят най-засегнатите от наводненията места.

Редактор: Цветина Петкова